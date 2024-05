Sones : Passage de témoin entre Abdoul Niang et Charles Fall

Le nouveau Directeur général de la Sones, Abdoul Niang, a été installé dans ses fonctions, hier. Il succède à Charles Fall, qui a dirigé la société des eaux pendant 9 ans et 8 mois.



Selon les information du journal "Le Témoin", la cérémonie de passation de service a été empreinte d’émotion, dans la sobriété. Charles Fall a exprimé sa gratitude à l’Etat, au personnel, aux anciens travailleurs de la boîte et aux associations de consommateurs. Il a souligné les progrès enregistrés par la SONES dans le secteur et présenté les perspectives, tout en souhaitant plein succès à son successeur.



Quand à Abdoul Niang, un brillant ingénieur qui a fait toute sa carrière à la Sones, contrairement à Charles Fall qui venait du monde de la finance, il s’est engagé à poursuivre les efforts pour améliorer l’accès à l’eau potable au Sénégal. Il a insisté sur l’importance de l’approche inclusive, la performance et l’exemplarité, pour relever les défis actuels et futurs dans le secteur.

