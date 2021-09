Sonko à Macky Sall: "Qu'il le veuille ou non, il quittera en 2024, ses laudateurs seront les premiers à..." Ousmane Sonko et Babacar Diop n'ont pas raté le Président Macky Sall et avertissent de son départ en 2024, quelques soient les stratégies mises en place par ce dernier.

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Septembre 2021 à 06:33 | | 0 commentaire(s)|

"Macky Sall fera face à l'une des plus grandes forces d'opposition du Sénégal. Qu'il le veuille ou non, il quittera le pays en 2024. Et ce sont ces laudateurs d'aujourd'hui qui seront les premiers à lui tourner le dos", dit-il.



A l'en croire, "un pays on le dirige pas dans l'oppression. Tous ceux qui l'ont tenté ont échoué. Et l'histoire se répète. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il n'y a rien à recréer".



Selo Ousmane Sonko, "le blocage du récépissé des FDS sous prétexte que Guélewaar renvoie à une ethnie, est tellement puéril qu'on ne sait pas s'il faut en rire ou pleurer. Il ignore notre histoire. tant qu'on ne connait pas son histoire, on aura toujours des complexes", a-t-il rappelé.

