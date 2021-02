Sonko accusé de viol : « ça risque d’écorner son image d’homme politique clean… », selon le politologue Moussa Diaw Depuis hier, le leader de Pastef/Les patriotes a rejoint la longue liste des personnalités politiques citées dans des affaires de mœurs qui ont atterri sur la table des autorités judiciaires. Quel pourrait en être l’impact sur sa carrière politique ? Décryptage avec le professeur Moussa Diaw, politologue, enseignant à l’université Gaston Berger de Saint-Louis.

Dans l’histoire politique du Sénégal et même au-delà, les personnalités citées dans des affaires de moeurs font florès. Même si, souvent, les montagnes ont accouché d’une souris, il est parfois difficile, pour certains, de se relever.



L’on se rappelle encore l’accusation contre Maitre El Hadj Diouf qui le poursuit comme un boulet. Ironie de l’histoire, ce sont les hommes même d’Ousmane Sonko qui sont les plus prompts à lui rappeler cette histoire, vraie ou fausse, qu’il aimerait sans doute oublier.



Au-delà de nos frontières, en France, l’ancien directeur général du Fonds monétaire international (FMI) a dû mettre un trait sur sa carrière politique, à cause d’une affaire de mœurs.



Quel pourrait être l’impact de telles accusations sur la carrière d’Ousmane Sonko ?

Le politologue, Moussa Diaw rétorque : “Cela peut pousser certains de ses partisans à douter. Cette histoire, même si c’est elle est fausse, risque d’écorner un peu l’image d’homme politique clean, très à cheval sur la pratique et la morale, qu’il a toujours dégagée.



Maintenant, il faut éviter d’aller trop vite en besogne. Il faut attendre la suite de cette affaire aux allures rocambolesques. Pour le moment, ça ne reste que des accusations.’ ’



Sonko ne risque-t-il pas le même sort que des personnalités politiques comme Dominique Strauss Kahn ?



Le professeur se veut on ne peut plus nuancé. “Je ne pense pas que cela peut le nuire. D’autant plus que le pouvoir a cette réputation de toujours casser de l’opposition. Avant Sonko, plusieurs stratégies ont été développées pour contraindre des leaders de l’opposition à ne pas s’aventurer dans une logique de critique radicale. Encore une fois, à ce stade, il est très prématuré de se prononcer dans un sens ou un autre’’.



Et d’ajouter : “En ce qui concerne Ousmane Sonko, ce n’est pas la première fois qu’il est cité dans des affaires. Beaucoup de Sénégalais avaient déjà ce sentiment de cabale contre lui. L’opinion, à tort ou à raison, considère que c’est parce qu’il est le seul vrai opposant au régime actuellement qu’il est devenu la principale cible du régime. Moi aussi, je suis tenté de croire que cette affaire entre dans cette logique. Mais attendons d’en voir plus clair’’.



Une chose est sûre, selon le politologue, ce qui est invraisemblable, c’est qu’il puisse fréquenter de tels endroits. “Si c’est vrai, cela ne jouera pas en sa faveur. Mais il faut être prudent. Tout est possible dans cette affaire’’, a-t-il relevé.

