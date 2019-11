Sonko aux députés :« J’espère qu’il n’y a pas de blanchiment de drogue à l’Assemblée nationale… »

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2019 à 15:46 | | 0 commentaire(s)|

Le débat sur le trafic de drogue s’est invité à l’Assemblée nationale au cours du vote du projet de loi de finance de l'exercice 2020. En effet, au cours de sa prise de parole, Ousmane Sonko, président de Pastef a déclaré ceci: « l’Assemblée nationale est une zone de non droit budgétaire. J’avais dénoncé une fraude fiscale, et c’est avéré aujourd’hui car les services du ministère des Finances ont redressé l’Assemblée ».



Il poursuit : « Tout le monde sait qu’il y a du blanchiment d’argent à l’Assemblée nationale. Et j’espère qu’il n’y a pas de blanchiment de drogue car un député l’a dénoncé ici. J’en profite pour féliciter l’Ofnac qui a déposé son rapport devant le procureur. Un rapport qui a également prouvé le scandale des 94 milliards. Et je demande à l’assemblée de répondre au procureur ».

