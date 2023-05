Sonko isolé : 50 universitaires sénégalais appellent à résister

Ousmane Sonko, leader du parti Pastef-Les Patriotes, est « séquestré » depuis dimanche, à la cité Keur Gorgui. Et 50 universitaires sénégalais qui ont signé lundi une Tribune, appellent à la « Résistance. Ces enseignants provenant de plusieurs universités, qui convoquent leurs droits constitutionnels, disent opposer « une résistance morale à l’arbitraire ». Il n’y a pas en réalité d’issue hors de ce droit constitutionnel, qu’est la Résistance, selon eux.



D'aprés Rewmi, ils ont aussi dénoncé cette situation aux mesures arbitraires, rythmé, entre autres, par des brimades de toutes sortes dont Ousmane Sonko fait l’objet. Lesquelles mesures ne reposent sur aucune base légale ni légitime…

Et la participation à la prochaine Présidentielle de 2024 du leader de Pastef, poursuivent-ils, reste menacée par un rouleau compresseur juridico-politique.



Depuis que Macky Sall est venu au pouvoir, les droits de participation et de compétition électorales de l’opposition politique sénégalaise sont régulièrement confisqués, ont-ils ajouté.