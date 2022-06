Sonko planifie un suicide collectif à Yewwi (Bane )

N'avez-vous pas constaté qu'il n'évoque plus ce dossier et qu'il a choisi délibérément d'aller en prison pour un autre délit ( appel à l'insurrection, atteinte à la sûreté de l'Etat...), politiquement plus honorable que le viol?



Vous avez au moins compris que l'appel à la mobilisation de milliers de jeunes pour marcher sur le Palais, est une parade pour créer une ambiance de crise artificielle, qu'il brandit comme une arme pour tuer l'affaire Adji Sarr. D'ailleurs, on en parle de moins en moins.



Savez-vous que pour faire le regard de Adji Sarr devant le juge, Sonko est prêt à effacer le Sénégal de la carte du monde. Il va essayer, même s'il n'en a pas les moyens. L'essentiel pour lui, c'est de provoquer un soulèvement au cours duquel, des jeunes vont encore mourir.



Avez-vous remarqué qu'en parlant de "seconde vague", en appelant à l'insurrection, Sonko a déjà oublié les 13 morts au mois de mars 2021. Et il déroule son plan "anti procès" qui devra aboutir à la mort de plusieurs jeunes innoncents ? C'est le cadet de ses soucis.



Vous n'avez jamais appris qu'à chaque manifestation, Sonko demande à son enfant qui etudie à l'école "Les Maristes", de ne pas sortir de la maison pour éviter qu'il soit parmi les victimes ?



Savez-vous que Sonko ne souhaite pas la tenue des élections législatives. Il œuvre pour créer des perturbations au terme desquelles, il devrait être arrêté avec d'autres leaders de Yewwi, qui seront les sacrifiés du plan "anti Sonko" de Ousmane ?



N'avez-vous pas remarqué que Sonko tient à son immunité parlementaire et il sait qu'avec le rejet de leur liste, sa convocation par la justice pour des délits futurs, ne nécessitera aucune levée de son manteau immunitaire ?



Avez-vous remarqué que depuis l'éclatement de l'affaire Adji Sarr, Sonko ne dénonce plus la gestion du pouvoir. Il se contente d'attaquer sans convaincre, par des arguments qui contredisent ses convictions d'hier ?



Sonko qui hier conseillait aux jeunes de ne pas sortir manifester, les convie à un mortal combat et à une manifestation pour déloger Macky.



Sonko qui refusait de prendre Karim Wade au téléphone, accepte une aide de 10 millions de ce dernier et met une alliance politique avec lui.



Tous ces revirements s'expliquent par le dossier de Adji Sarr, qu'il entend gérer par une résistance politique.



Donc, comprenez juste que tout ça, c'est à cause du procès Adji Sarr qui se profile...



Signé par UN SÉNÉGALAIS QUI RÉFLÉCHIT MOuth Bane