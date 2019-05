Sonko rejette le dialogue avec Macky Sall et l'avertit: « Il aura une opposition ferme pour ne pas dire radicale en face de lui » Ousmane Sonko est catégorique. Il est hors de question pour lui et le Pastef de participer au dialogue national.

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Mai 2019 à 13:43 | | 0 commentaire(s)|

« Aller au dialogue, c’est entrer en collusion avec Macky Sall et se livré à un grand écart qui s’assimile ou à une forme de ralliement. Il faut cela soit clair : Nous ne participerons à cette mise en scène », a-t-il déclaré, lors d’une conférence de presse ce mercredi au siège de son parti.



Le leader de Pastef soupçonne le chef de l’Etat de chercher à museler l’opposition et à se maintenir au pouvoir. « En accédant au pouvoir, Macky Sall avait juré qu’il allait réduire l’opposition à sa plus simple expression. Ce projet demeure, même s’il semble avoir atteint ses limites. En initiant ce dialogue, il veut tout simplement changer de stratégie, en faisant un fantasme sur une forme de gouvernement d’union nationale qui ne dit pas son nom.



C’est-à- dire, élaborer un projet de politique, économique et social, et ensuite gouverner ensemble et se partager un bonbon étatique. Ainsi, il y aura personne en face de lui pour s’opposer à son mauvais choix économique, à la corruption gouvernementale, aux dérives et abus autoritaires, à la manipulation du calendrier républicain et de la Constitution », fait-il savoir. Et d’avertir: « Je veux rassurer Macky Sall : il aura une opposition ferme pour ne pas dire radicale en face de lui».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos