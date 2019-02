Sonko se confie au roi d’Ousssouye

« Je suis l’homme politique le plus calomnié, le plus diffamé, le plus attaqué. Ça ne m’a pas ébranlé, parce que j’ai cette éducation avec des valeurs d’endurance », c'est une confidence du leader de pastef au roi d’Ousssouye, lors de son passage dans cette zone.



Pour sa part, le roi a rappelé à Ousmane Sonko quelques valeurs de sa région d’enfance : « l’enfant diola, c’est l’endurance, la patience et le respect des autres. Il peut tout entendre, tout voir, mais on lui conseille de tout oublier, tout laisser passer. »













