Sonko sur le rapport de l’Assemblée: « les membres de la commission doivent être poursuivis pour blanchiment d’escroquerie » Le leader du parti Pastef Les Patriotes a réagi à la publication du Rapport de la Commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des 94 milliards Fcfa. « Les membres de la commission d’enquête doivent être entendus pour blanchiment d’escroquerie », a-t-il dit sur la RFM depuis Ziguinchor où il a organisé une caravane ce samedi matin.

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Octobre 2019 à 13:42 | | 0 commentaire(s)|

Selon le leader Pastef, les membres de la commission ont reconnu qu’il y a eu escroquerie, tout en disculpant Mamour Diallo. Et de marteler : « cette commission est une cour politique nulle et ignorante ».

Avant cette sortie, il avait écrit un peu plus tôt sur sa page Facebook, « après lecture des conclusions de la "Commission d'enquête parlementaire", je suis l'homme le plus comblé sur terre. La nullité et l’ignorance exposées au fil des pages m’ont conforté dans mes convictions. En voulant agir contre moi, cette commission politique n’a fait que confirmer, totalement, mes accusations d'escroquerie, faux et concussion sur des deniers publics portant sur un montant de 94 milliards. Ils nous facilitent la tâche, en révélant même des détails que nous n'avions pas.

En voulant aboutir inexorablement à des conclusions contraires aux faits exposés, uniquement dans le but d'absoudre leur camarade Mamour Diallo et jeter le discrédit sur leur bête noire qu'est votre serviteur, ils sont allés à l’encontre de la loi. En définitive, les membres de cette commission doivent être poursuivis pour tentative de blanchiment d'escroquerie et de faux. Place au juge maintenant! ».

Ousmane Sonko tiendra une conférence cette après-midi à Ziguinchor. L’occasion de revenir plus largement sur ce rapport de la commission d’enquête parlementaire, certainement.



