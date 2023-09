Sonkorisation, explication de texte - Par Bacary Domingo Mané La «Sonkorisation» est un néologisme créé par la presse sénégalaise, à partir du nom de famille d’Ousmane «Sonko», l’opposant dit «radical» au régime du Président Macky Sall. Dans le but de tourner en ridicule ou en dérision, railler, se moquer des personnalités politiques ou autres, qui font tout pour bloquer, par toutes sortes de subterfuges, la candidature du leader de Pastef à la Présidentielle de février 2024.

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Septembre 2023 à 10:51 | | 0 commentaire(s)|

Les jeunes «sonkorisent» les autorités ou autres adversaires, c’est-à-dire scandent le nom de Sonko, pour faire passer le message comme quoi : « Vous n’existez pas à nos yeux. Seul Sonko compte, tout le reste n’est que futilité ». Dans les liens de la détention depuis quelques mois, Ousmane Sonko manque à ces jeunes, qui expriment cette nostalgie sur les gradins des stades ou à l’occasion de n’importe quel rassemblement.



Donc, la «Sonkorisation» renvoie à cette volonté, pour les jeunes, de «gommer» toute personne qui s’oppose à Ousmane Sonko et au projet dont il n’est que le porte-étendard. Nous sommes en présence d’une sorte de manichéisme primaire et assumé par les jeunes, qui croient dur comme fer que le «Système» est à l’origine de tous les maux que connaît le pays depuis l’indépendance et que le temps est venu de lui opposer le «Bien» ou ‘l’Anti-Système » pour sauver le Sénégal, en créant les conditions d’une souveraineté, qui donne à notre pays toute sa grandeur.



Par ailleurs, la «Sonkorisation» fait penser à l’éclat de rire de Zarathoustra, avec son mélange de violence et de légèreté, de superficialité et de profondeur. Les jeunes se laissent transporter par les vagues de l’ambivalence, en tournant en ridicule les autorités politiques qui veulent, par tous les moyens, effacer de la mémoire collective leur leader, tout en créant la présence de Ousmane Sonko dont ils sont physiquement privés, par la seule évocation de son nom. Les jeunes sont des Démiurges qui créent un monde artificiel, chaque fois qu’on veut les embrigader dans des logiques qui courent à leur perte.



La «Sonkorisation» peut aussi signifier le refus de s’aligner. Les jeunes sont entrés dans une rébellion contre l’ordre établi. Ils assument leur proximité avec quelqu’un que le régime en place, assimile au pire des «terroristes», au plus dangereux des «islamistes» etc. En scandant le nom de Sonko, ces jeunent font un pied de nez à ceux qui ont déjà acté la mise à mort de Pastef.



In fine, la «Sonkorisation» est une forme de lutte pacifique inventée par des jeunes révoltésn qui rêvent de donner, un jour, à leur cher pays, le Sénégal, toute sa grandeur !



Bacary Domingo Mané









Mondeafrik



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook