Sophie Gladima, ministre du Pétrole et des Energies : «Le premier baril de pétrole attendu en fin 2023, maximum début 2024 »

« Le premier baril de pétrole est attendu en fin 2023 maximum début 2024. Le premier baril devait être disponible depuis le mois Juin dernier mais il y a eu quelques imprévus qui ont fait que le baril n’a pas pu être disponible comme prévu », a annoncé Mme Gladima. Elle n’a pas manqué d’inviter les populations à faire de l’exploitation du pétrole une bénédiction et non une malédiction. Ce qui passe selon le ministre par la stabilité du pays.



«Si nous n’avons pas la stabilité, l’exploitation passera entre les mains d’autres pays. Et comme ça se passe ailleurs, au moment où nous sommes là à nous battre, d’autres personnes vont exploiter le pétrole », a averti Sophie Gladima. Elle affirme que c’est tout un Sénégalais qui est interpellé. Soutenant que les problèmes ne peuvent pas manquer, elle invite tous à se mettre au-dessus de ces problèmes et se dire qu’il y a de l’espoir pour ce pays. «Le pétrole qui arrive ne doit pas être une malédiction, mais plutôt une bénédiction », a indiqué le ministre du Pétrole et des Energies lors de son audition par les membres du Hcct.

Source : Le ministre du Pétrole et de l’Energie était le 10 juillet 2023, au Haut Conseil des collectivités territoriales (Hcct). A cette occasion, elle s’est prononcée sur l’exploitation prochaine du pétrole dans notre pays.Source : https://www.lejecos.com/Sophie-Gladima-ministre-du...

