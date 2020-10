Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sophie Ly Sow, DG Nexus Groupe: Une dynamique et dévouée dame avec un respect de la confidentialité Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Octobre 2020 à 07:00 | | 0 commentaire(s)| Sophie Ly Sow, ancienne journaliste est une dame, pas comme les autres. Elle s’est illustrée à travers sa quête de performance pour scintiller en plein soleil de midi. A force de cogiter sur ses projets d’avenir, elle a fini par trouver sa voie dans un environnement très compétitif. Initiatrice de Nexus Groupe, Sophie Ly Sow impose déjà, sa marque et offre des services entièrement, novateurs et très profitables à ses partenaires. Portrait…

L’entreprenariat semble présentement, être une affaire de femmes. Elles ont du moins pris ces dernières années une longueur d’avance dans ce domaine. A défaut de travailler en solo, elles s’organisent souvent, en groupe pour développer un business. Ayant le flaire du « business » d’un futur proche prometteur, Sophie Ly Sow qui s’est forcée un caractère de femme modèle fait des affaires après la mise en place de son Cabinet Nexus.



Après une longue carrière internationale dans le champ de l’information et de la communication, en Afrique, en Amérique et des interventions sur plusieurs continents, Sophie Ly Sow, refuse d’être dans la catégorie des aventurières. Loin de là, elle se distingue par la connaissance et la maîtrise de son métier. Sophie Ly Sow, très brave et déterminée dirige son entreprise avec un management spécifique et une responsabilité hors norme.



Ainsi, l’actuelle Directrice de Nexus Groupe, a autrefois, dirigé pendant plusieurs années SUD Quotidien, média national sénégalais de premier plan. Elle a également dirigé l’Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires (AMARC), une organisation internationale de radiodiffuseurs, basée au Canada, pendant sept années.



De retour au Sénégal, elle a été successivement responsable de la communication et du plaidoyer d’organisations internationales, telles que OXFAM America en Afrique de l’Ouest, de projets de l’USAID, de OSIWA, bureau régional de la Fondation Soros.



Aujourd’hui, la dynamique et dévouée dame, conseille et oriente la communication de responsables publics et privés au plus haut niveau, dans le respect de la confidentialité.



Son cabinet s’inscrit actuellement dans les catégories des entreprises les cotées du pays. Ce succès, Sophie la doit juste, à sa disponibilité et son amour au travail bien fait. En activité, la Directrice de Nexus Groupe ne laisse aucun détail pour satisfaire sa clientèle.



Armée d’un courage indéfectible, Sophie Ly Sow, se donne les moyens de ses ambitions. Elle est tout simplement décrite comme une militante de la perfection. Bravo !





