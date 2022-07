Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sortie 1ere promotion Master de Droit douanier et Droit du Commerce international: 28 experts de haut niveau renforcent l’administration douanière Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Juillet 2022 à 01:56 | | 0 commentaire(s)| La sortie de la première promotion Master de Droit douanier et Droit du Commerce international a été célébrée ce jeudi. Il s’agit de 28 apprenants, dont des agents de Douane à recevoir leurs diplômes après une intense formation. Ce Master délivré est le fruit d’un partenariat entre la facultés des Sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et la Direction générale des Douanes. L’objectif est de contribuer à former des spécialistes de haut niveau aussi bien dans le secteur public que privé, maîtrisant les normes douanières et plus largement celles, relatives au commerce international.

Le Sénégal s’enrichit de spécialistes dans le domaine douanier et du Commerce internationale avec les 28 récipiendaires qui ont recu leurs parchemins ce jeudi. Après une intense formation, ces bénéficiaires vont probablement servir avec loyauté l’administration sénégalaise avec délicatesse et efficacité. Cette formation, dit-on, vise à permettre à ces lauréats de participer de manière significative à l’avancée des connaissances dans ces domaines au Sénégal et dans le reste du monde. Ladite formation débutée en 2020 s’est bien déroulée malgré les conditions difficiles, liées à la pandémie de Covid 19.



Ainsi, l’Ucad se félicite du travail abattu par les deux institutions. Pr Alassane Kanté, Doyen de la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l’Ucad indique ce master constitue un évènement historique, rendu possible par l’action de la Direction générale des Douanes et de son Directeur Abdourakhmane Dièye et ses collaborateurs qui ont respecté tous les termes du partenariat et des engagements avec l’Ucad. Ce qui fait que cette coopération constitue un modèle de satisfaction pour l’Ucad.



Sous ce registre le Directeur général des Douanes, Abdourakhmane Dièye indique la voix à suivre aux heureux récipiendaires. « Vous serez appeler à apporter votre contribution au développement économique de votre pays. Et, ces diplômes vous ouvriront une belle carrière professionnelle. Je suis certain que saurez relevés les défis qui se dresseront devant vous dans les années à venir. La formation recue revêt une grande importance. Puisqu’elle constitue un e étape essentielle dans la création d’un vivier d’experts de haut niveau », a espéré le Directeur général des Douanes, Abdourakhmane Dièye.



La collaboration entre les Douanes et le monde universitaire est une forte recommandation de l'organisation mondiale des Douanes qui a d'ailleurs, lancé en 2006 un programme, dénommé Ticar pour encourager de telles initiatives. Et, la Direction générale des Douanes a fini de l'adopter comme offre complémentaire dans le domaine de la formation complémentaire de ses ressources humaines.















