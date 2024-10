Sortie controversée de la tête de liste de Pastef Dakar: Le ministre de la Justice ira-t-il jusqu’au bout ?

Les mots d’Abass Fall rappellent la sortie controversée de l’ancien député Aliou Dembourou Sow, qui avait appelé la communauté peulh, à « prendre les machettes pour défendre la candidature de Macky Sall à un troisième mandat, en 2024 ». C’était en 2020. Une plainte en dénonciation d’infraction pour « apologie du crime » a été déposée hier, auprès du procureur près le Tribunal de Grande instance de Dakar. Mais, il n’a été suivi d’actes judiciaires. Seulement, il y a eu une condamnation unanime des acteurs politiques, même au sein de l’Apr, qui a exprimé ses regrets et s’est démarqué « de tout propos et de toute démarche aux antipodes de la ligne du parti, clairement exprimée à maintes reprises par le président du parti et par nos différentes instances ».



Dès le lendemain de ses déclarations, Abass Fall a fait un mea-culpa. Mais, le ministre de la Justice avait décidé de mettre en branle la machine judiciaire en annonçant l’ouverture d’une enquête. Irait-il jusqu’au bout ? En tout cas, la tête de liste de Pastef dans le département de Dakar, a démenti une convocation à la Section de recherches, hier.



D’après le journal "Point Actu", il a déclaré : « Contrairement à une information qui circule dans la presse et sur les réseaux sociaux, je n'ai reçu, à ce jour, aucune convocation. Je poursuis ma campagne dans la sérénité et en parfaite communion avec les Dakaroises et les Dakarois. J'invite les militants et les sympathisants à poursuivre la belle mobilisation déjà entamée dans le calme, la sérénité et surtout, dans le patriotisme qui constitue notre Adn politique ».



En tout cas, le ministre de la Justice, ancien procureur de la République, avait toujours soutenu qu’il serait impartial dans le traitement des dossiers judiciaires. Il faut rappeler que le député sortant avait demandé à ses partisans, de se munir de haches, de couteaux et d'armes pour laver l’affront, dit-il. Plus tard, il avait regretté ses propos et présenté ses excuses.