Sortie d'Aly Mané sur l'organisation des Fan Zones: SD CONSULTING, 37 CINQ et MD, annoncent des poursuites judiciaires

"COMMUNIQUÉ DE PRESSE SUR LES PROPOS GRAVES ET INEXACTS D'ALY MANÉ



C'est avec étonnement et la plus grande stupéfaction que nous avons suivi le dossier qui a été consacré aujourd'hui, (mercredi 10 janvier 2024) par différents supports (tv et radio) du groupe Futurs Médias, sur la question du partenariat liant la RTS et la société SD CONSULTING et son partenaire technique 37 CINQ, relativement à l'organisation et à l'exploitation de Fanzones à l'occasion de la Coupe d'Afrique des nations Côte d'Ivoire 2023 (du 13 janvier au 11 février 2024).



Monsieur Aly Mané, invité du plateau de la TFM, lors de l'émission matinale de ce mercredi 10 janvier 2024, a eu à tenir dans ses commentaires, des propos d'une extrême gravité et qui relèvent d'inexactitudes. Il s'est en effet permis de qualifier de nébuleux, le contrat liant SD CONSULTING à la RTS, d'alléguer un supposé paiement intervenu en espèces, pour reprendre ses propos, dans des sacs (contenu dans des sacs), pour juste mettre en lumière un supposé deal et une violation de la règlementation applicable en la matière.



Sans verser dans la polémique et la calomnie, pour ne pas parler de diffamation, lesdits propos tenus par Monsieur Mané sur le plateau de la TFM, ne peuvent demeurer sans suite. Il devra s'en expliquer.



Aussi, avons-nous instruit nos avocats de réserver la suite appropriée à cette sortie regrettable. Au moment où ces lignes sont écrites, lesdits avocats sont en train de travailler d'arrache-pied pour engager les procédures idoines et nous aviserons dès que le travail aura été fait".

