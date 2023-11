Sortie d'Amadou Ly sur la Senelec: Le Sutelec parle d'une campagne de diabolisation (Document) Invité de l’émission politique " Faram Facce " sur la Tfm, M. Amadou Ly de " Akilee ", a" jeté le discrédit sur les performances de Senelec". Dans un communiqué, le Syndicat unique des travailleurs de l’électricité (Sutelec) dénonce une campagne de diabolisation et rappelle "aux comploteurs" que leur stratégie ne passera pas.



Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Novembre 2023 à 12:35 | | 0 commentaire(s)|

"Depuis un certain temps, Senelec et ses travailleurs sont victimes d’une campagne de diabolisation sans précèdent.

La dernière sortie de M. AMADOU LY DG de AKILEE lors de l’émission « Faram Facce » diffusée à la TFM en est une parfaite illustration.



En effet, ce Monsieur, invité pour décliner sa vision pour le Sénégal en sa qualité de « candidat déclaré ou MER NGUIMBOU » à la Présidentielle de 2024 s’est fixé comme objectif, durant toute l’émission, la dénonciation de la résiliation de son contrat léonin qui le liait à la Senelec et de jeter le discrédit sur les performances de Senelec fruit de l’engagement et du sens du sacrifice de milliers de sénégalais qu’il aspire diriger.



Parmi les nombreuses contradictions notées durant l’émission, nous n’évoquerons qu’une seule car les autres incohérences seront laissées à l’appréciation du peuple souverain qui jugera de la capacité de ce vendeur d’illusions à diriger le SENEGAL.



En effet, M. Amadou LY parle de pertes estimées à plus de 400 milliards. Comment une entreprise peut-elle connaitre de si grosses pertes et continuer à fournir une meilleure qualité de service, une continuité du service et des performances jamais égalées ?



Après une notation financière A+, les performances de Senelec parlent d’elles-mêmes avec un chiffre d’affaires qui est passé de 282 milliards en 2012 à 885 milliards en 2022 comme en attestent les chiffres ci-dessous et qui sont vérifiables :

Indicateurs

Clientèle

Chiffre d’affaires (Milliards)

Vente d’énergie (Giga Wattheures) Rendement

2012

944.801 282,7 2.327 79,76%

2022

2.139.516 885,9 4.862 82,30%

Ces résultats sont confirmés par le contrat de performance signé entre l’Etat du Sénégal et la Direction générale de Senelec dont l’Indicateur Global Annuel (IGA) est certifié par des organes indépendants de contrôle durant ces trois dernières années.



Mais nous rappelons aux fossoyeurs et affairistes que le SUTELEC continue et continuera, toujours avec l’ensemble des travailleurs, à jouer son rôle de veille et d’alerte pour la défense de l’outil de travail.



Et ceci Mr Amadou LY le confirme en lisant lors de son émission un compte rendu de réunion entre le SUTELEC et l’actuelle Direction générale de Senelec à travers lequel, le SUTELEC alertait sur la qualité des compteurs PowerCom comme cela a été le cas sur le contrat AKILEE.



Pour rappel, ce contrat (Senelec – AKILEE) avait été décrié et dénoncé par le SUTELEC, le SUDETEN et le SYCAS avant la nomination de l’actuel DG.

Face à ces multiples agressions que subissent Senelec et ses travailleurs, le SUTELEC rappelle que Senelec est investie d’une mission de service Public et est liée à l’Etat du SENEGAL par un contrat de performance évalué annuellement.

Par conséquent le SUTELEC invite :



▪ La Direction Générale de Senelec à améliorer sa communication à l’endroit des populations pour une grande visibilité des investissements consentis pour l’amélioration de la qualité du service et l’accès universel à l’électricité ;



▪ L’Etat du Sénégal à tout mettre en œuvre pour baisser les tarifs de l’électricité au regard des perspectives économiques avec l’exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal ;



▪ L’état du Sénégal à veiller sur la souveraineté énergique, condition sine qua non d’une émergence économique durable.



Le SUTELEC lance un appel solennel à tous les travailleurs, toutes obédiences syndicales confondues, à se tenir debout pour la défense de notre outil de travail et de ne ménager aucun effort pour la satisfaction de notre clientèle, notre raison d’être.



Enfin le SUTELEC rappelle aux comploteurs que leur stratégie ne passera pas du moment que les acteurs en interne comme en externe sont clairement identifiés".



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook