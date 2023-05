Sortie de Barthélémy Dias/ Abass Fall stupéfait : « Traîtrise et ingratitude… Je reviendrais sur beaucoup de choses » S’il y a parmi ceux qui ont bien suivi la déclaration du maire de la ville de Dakar, c’est certainement son premier adjoint Abass Fall. Ce dernier n’a pas hésité à faire le point sur « sa déception » après les mots de Barthélémy Dias de la coalition Yewwi Askan Wi. « Traîtrise et ingratitude : de beaux jours devant nous. Mon Dieu ! Je reviendrais sur énormément de choses lors de mes prochaines sorties. Personne ne nous impressionne » a dit Mr Fall. Le coordonnateur de Pastef dans le département de Dakar promet d’intervenir et probablement d’après ces dires, de faire à son tour des révélations.

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Mai 2023 à 23:17 | | 1 commentaire(s)|



( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook