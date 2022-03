Sortie de Sonko sur le renouvellement de son Passeport diplomatique: Eclairage et précisions du MAESE Réagissant à la sortie du leader du Pastef Ousmane Sonko, invité de Walf TV sur le renouvellement de son Passeport, le ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a tenu à apporter son éclairage et ses précisions pour lever tout équivoque. Voici ce que dit le document reçu :

« Monsieur Ousmane Sonko a annoncé publiquement avoir renouvelé son passeport, malgré son placement sous contrôle judiciaire. Le ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur tient, à ce sujet à faire la mise au point qui suit :



Le 17 juin 2021, donc bientôt un an, le Passeport diplomatique de Monsieur Ousmane Sonko a été renouvelé à la demande des services de l’Assemblée nationale (lettre 157 ANS du 26 01 2021), selon la procédure prévue à cet effet pour tout député en exercice ;



Le ministère ne peut, en l’absence de décision de justice, refuser la délivrance d’un passeport à un ayant droit ;



Toutefois, la détention d’un passeport diplomatique n’enfreint en rien l’application du contrôle judiciaire qui comporte une interdiction de sortie du territoire par le juge, sous le contrôle de la Police de l’air et des frontières. .



