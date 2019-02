Sortie de Wade : Sonko se refuse à tout commentaire

Ousmane Sonko n'a pas souhaité commenter la récente déclaration de Wade appelant au report de la présidentielle. Le leader de Pastef pense que l'ancien chef de l'Etat est libre d'avoir sa position. "Nous n'avons pas de commentaire particulier à faire. C'est un chef de parti, un ancien Président, il a donné une position politique sur une question nationale, nous respectons cette position", déclare-t-il.



Le candidat de la coalition "Sonko président" a également annoncé que le gendarme qui s'était rendu au domicile de sa mère pour réclamer les fiches de parrainages a été condamné à 3 mois avec sursis pour abus de pouvoir et voie de fait. A son avis, cela veut dire que malgré la domestication de la Justice, il y a toujours des juges indépendants, selon lui. "C'est la preuve qu'il y a encore des dizaines de magistrats debout. Dans cette affaire là, l'Etat avait mis la pression pour que le tribunal se déclare incompétent du fait du statut du gendarme. Le juge a toujours refusé et le verdict est tombé. Nous avons toujours voulu rester légalistes. Et j'espère que pour tous les autres dossiers, la justice fera son travail et que les coupables seront identifiés et sanctionnés".



seneweb

