Sortie de l'ONLPL et éléments fuités dans les médias du jour : Me Patrick Kabou, avocat de François Mancabou dénonce une profanation du secret de l'enquête. Me Patrick Kabou, parlant au nom des avocats du défunt François Mancabou déplore le communiqué de l'ONLPL et les éléments fuités dans les médias aujourd'hui qui constituent, selon lui une profanation du secret de l'enquête. Voici sa réaction

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Juillet 2022 à 16:54 | | 0 commentaire(s)|

Qui sont ces organismes de défense des droits de l'homme qui ont visionné l'énigmatique vidéo de 13 mn ? Il appartient, à Monsieur le Procureur de la République, responsable de l'enquête comme il l'a annoncé dans son point de presse du 14 juillet 2022, d'en tirer toutes les conséquences.



Nous appelons encore l'autre partie, à savoir la Sureté Urbaine, à la sérénité. Les tentatives d'intimidation sont ridicules.



Il nous a été rapporté le mystérieux coup de fil informant la famille de Monsieur François Mancabou d'une convocation ce lundi à 8h par la DIC. Si tel est le cas, cette enquête démarre comme un bal masqué.



Nous tenons au respect de la procédure. Ainsi, pour que cette famille puisse déférer à une quelconque convocation il leur faudra un document écrit.



Me Patrick Kabou

Pour le compte des avocats de Monsieur François Mancabou



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook