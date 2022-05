Sortie de la 49eme Promotion du Cesti : les récipiendaires invités à s’inspirer de feu Babacar Touré Les étudiants en journalisme de la 49ème promotion du Centre d’Etudes des Sciences et Techniques de l’Information (Cesti) ont reçu hier, jeudi 19 mai 2022 leur parchemin à l’UCAD 2, sous les regards fiers de leurs familles, amis et formateurs. Fraîchement diplômés, les nouveaux récipiendaires sont invités à s’inspirer des valeurs qu’incarnait feu Babacar Touré, leur parrain.

C’est dans une ambiance mémorable que s’est déroulée la cérémonie de remise des diplômes à la promotion Babacar Touré, le défunt président directeur général du Groupe Sud Communication, du Cesti. Elle est composée de 29 récipiendaires dont 11 spécialisés en télévision, 8 en radio et 10 en presse écrite.



Prenant la parole au nom de ces camarades, le porte-parole des récipiendaires a loué la qualité de la formation qui leur a été dispensée, le travail fourni par l’ensemble du personnel pédagogique et les conditions de travail dans lesquels ils ont été mis durant leur cursus.



“Si nous avons réussi à obtenir ces parchemins, c’est parce que nous avons eu un bon cadre qui nous a permis de performer, de tendre vers l’espérance en radio, télévision et presse écrite. Le Cesti nous a mis dans des dispositions de pouvoir étudier dans des standards de ce que requiert la pratique journalistique”.



La remise des diplômes est un grand moment pour les étudiants qui n’ont, cependant, pas manqué de lancer un cri de cœur aux directeurs du Cesti. Ils demandent ainsi un accompagnement pour leur insertion dans le milieu du travail. En parallèle, le Directeur du Cesti, Ibrahima Sarr, a rappelé son désir formel à agir pour la montée en puissance du Cesti, dans le respect des standards de qualité. Un défi de transformation positif qu’il porte avec son équipe en ayant pour objectif d’inscrire le Cesti dans un avenir durable.



De l’avis du Directeur de la Communication du ministère de la Culture et de la Communication, Ousseynou Dieng, il y a plusieurs défis à relever notamment pour garantir la qualité de la formation, en certifiant les structures de formations

Sud Quotidien



