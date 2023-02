Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sortie de promotion médecine 2022/ Zahra Iyane Thiam: « La pratique de la médecine doit se détourner de la revendication et des questions pécuniaires à l’hôpital » Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Février 2023 à 15:03 | | 0 commentaire(s)| La question est d’une brulante actualité. Quand le serment d’Hippocrate interpelle les nouveaux médecins, l’occasion ne peut pas être mieux choisie que la cérémonie de remise des parchemins aux 217 nouveaux médecins de la promotion2022 de la Faculté des sciences de médecine et d’odonto-smatologie de l’université Cheikh Anta Diop. Ils ont reçu leurs parchemins ce Samedi, au grand théâtre de Dakar.

L’hymne nationale chanté en a capella dans une salle archi-comble du Grand Théâtre nationale. Ce jour doit être spécial pour les sortants de la promotion 2022 de la faculté de médecine qui reçoivent leurs parchemins devant les parents et amis. Selon Professeur El Hadj Niang, l’homonyme de cette promotion, « ses étudiants doivent remercier Dieu (Allah). Car, « Le titre de Docteur en Médecine est un titre très valeureux. Le plus savant de nous, le plus féru de nous de sciences ne peut pas soigner. Seul Allah guérit les malades », a-t-il souligné, lors de cette solennelle cérémonie de remise de diplômes aux jeunes médecins sortants de la faculté de Médecine de l’année 2022. Il a ainsi, sonné une invite à l’humilité, à la modestie et, au respect du serment d’Hippocrate.



Soigner l’indigent sans exiger un salaire, s’acquitter de son devoir dans le respect de l’éthique et de la déontologie, des injonctions, devenus des écueils dans les hôpitaux plongent dans un bouillon syndical. A cela, s’ajoute un plateau médical pas équitablement réparti. Ce qui pousse l’Ambassadrice de cette promotion de médecine, la directrice générale de l’ASEPEX au plaidoyer : « Quelque fois, on ne peut pas comprendre le soubassement. Mais, je pense que l’État a le devoir de mettre un plateau technique moderne, créer des infrastructures qui répondent aux besoins de l’heure afin que tous les pratiquants puissent partout où ils se trouvent.



Que ce soit, au niveau de la capitale ou des autres zones périphériques qu’on ait le même plateau technique. Je pense que, c’est tout le sens de la politique du Président Macky Sall qui, à travers la modernisation des infrastructures, construites à Kaffrine ou à Sédhiou », déclare Zahra Iyanne Thiam.



C’est une réalité, beaucoup d’infrastructures sanitaires sont en train d’être construites dans le pays. Cependant, l’intérieur du pays est confronté à un déficit de médecins spécialisés. La promotion de médecine 2022 quant à elle, a d’emblée signalé la direction qu’elle veut prendre pour effacer ce vieux souvenir. « La promotion 2022 a eu à faire des activités d’ordre social. Des activités, menées dans des endroits tellement reculés .». Ainsi, des campagnes médicales, menées dans certaines zones comme Tambacounda, Podor ont été citées. El Hadj Ibrahima Sylla, président de la promotion de médecine 2022 a insisté sur l’engagement de ses camarades face aux défis qui les interpelle.



L’esprit de solidarité et d’entraide détecté chez les sortants de cette promotion est salué par Madame Rose Wardini, une grande spécialiste en médecine au Sénégal par ailleurs Présidente de Medisol International.























