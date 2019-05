Sortie du Bâtonnier des avocats: L'Ums recadre Me Mbaye Guèye

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mai 2019 à 06:09 | | 0 commentaire(s)|

L'Union des magistrats du Sénégal (Ums) s'est offusquée de la sortie du Bâtonnier des avocats, Me Mbaye Guèye, la semaine passée



En effet, dans un communiqué, l'Ums souligne que le Bâtonnier de l'ordre des avocats a « fait de graves déclarations à l'encontre des magistrats du parquet, qu'il accuse d'arrestations illégales. Par ailleurs, il a fait des menaces de déballage et même de saisine d'organismes des Nations -Unies et a accusé le procureur de la République de Dakar, d'avoir instruit la violation délibérée du règlement n°5/CM/Uemoa dans l'affaire Kalifa Sall».



Souleymane Téliko et cie condamnent « avec la plus grande fermeté, ces attaques personnelles en déphasage avec les règles les plus élémentaires de courtoisie et de respect qui doivent prévaloir entre avocats et magistrats et qui sont d'autant plus injustifiées qu'elles sont faites sur la base de considérations fondées sur une opinion personnelle du déroulement d'une procédure ».



L’Ums « rappelle qu'aucune disposition légale n'interdit une arrestation devant la prison et qu'en tout état de cause, les divergences de vues qui sont le propre du débat judiciaire, doivent trouver leur solution à travers l'exercice des voies de recours. Mais, elle juge inacceptable qu'une personne, fût-elle bâtonnier, puisse s'ériger en censeur des magistrats et brandir contre eux des menaces ».

