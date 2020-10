Sortie du premier président de la Cour suprême: Ce qu'en pense le Forum civil

Le Forum civil est loin d’être satisfait du système judiciaire du Sénégal. Dans une déclaration parcourue par nos confrères de «L’As», la section de Transparency International au Sénégal réclame les réformes du secteur de la justice. Réagissant à la sortie du premier président de la Cour Suprême, Coulibaly, le Forum Civil estime « qu’objectivement, il ne s’agit pas de constater les “attaques” contre la justice, mais plutôt de mettre en œuvre les réformes arrivées à maturation, pour une Justice indépendante et crédible ». Birahime Seck déplore le fait que « la justice ait cessé d’être, juste, un enjeu politique ».



Dans la perception des Sénégalais, ajoute le Forum Civil, « elle est devenue un objet politicien au profit d’un groupe ou d’un clan, ce qui est dommageable à la transparence et à la promotion de la démocratie ». Le Forum civil pense qu’il est devenu une nécessité de moderniser la justice. Birahime Seck est d’avis que le rapport du Comité de Concertation sur la modernisation de la Justice, est assurément une bonne base pour apporter les réformes nécessaires au statut des magistrats, au Conseil supérieur de la magistrature et à la carte judiciaire du Sénégal. A ce niveau, dit-il, la Cour suprême a un rôle éminent à jouer, au service de l’intérêt général.

