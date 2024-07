Sortie récente de Cheikh Omar Hann: La réponse sanglante du responsable des jeunes PDS de Fatick Dans une déclaration retentissante, Badara Ndiaye, responsable des jeunes du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) à Fatick, a mis en lumière les luttes politiques intenses entourant la candidature de Karim Wade pour l'élection présidentielle de 2024. M. Ndiaye a accusé le gouvernement de l’ancien président Macky Sall et certains membres de l'Alliance Pour la République (APR) d'avoir conspiré pour entraver la participation de Wade fils au processus électoral.

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Juillet 2024 à 19:25 | | 0 commentaire(s)|

« Après avoir été libéré et exilé au Qatar de manière injuste et arbitraire en 2012, Karim Wade est devenu un obstacle majeur pour le gouvernement de Macky Sall », a-t-il déclaré, soulignant les obstacles politiques rencontrés par Karim Wade depuis son retour.



M. Ndiaye a également soulevé des accusations spécifiques concernant des manipulations administratives visant à bloquer la candidature de Wade. « À la veille de l’élection présidentielle, des modifications ont été apportées pour l'empêcher d'obtenir sa carte d’électeur, rendant son dossier de candidature incomplet », a-t-il expliqué, faisant référence à une demande d'annulation de la nationalité sénégalaise de Karim Wade, un sujet controversé depuis 2019.



Le responsable des jeunes du PDS a pointé du doigt Cheikh Omar Hann, maire et ex-membre influent de l'APR, affirmant que ce dernier avait joué un rôle central dans le rejet de la candidature de Wade. « J'étais l'acteur principal pour l'annulation de la candidature de Karim Wade et je l'ai démarché », aurait déclaré Hann lors d'une récente intervention à 7Tv, selon Badara Ndiaye.



Ce dernier a exprimé le mécontentement grandissant au sein du PDS et au-delà, appelant à une enquête parlementaire pour examiner les circonstances entourant le rejet de la candidature de Wade. « Cela devrait être un motif de préoccupation majeur pour le groupe parlementaire libéral et démocrate, en raison des accusations de corruption visant les sages du Conseil Constitutionnel », a-t-il ajouté.



En conclusion, le responsable des jeunes de la fédération de Fatick a insisté sur la nécessité d'une enquête approfondie pour identifier les responsables et garantir l'intégrité du processus démocratique au Sénégal. « Nous exigeons que l'État ouvre une enquête transparente et que justice soit rendue », a-t-il martelé, soulignant l'importance de préserver la démocratie et la justice dans le pays.



Birame Khary Ndaw



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook