Sortie sur un 3ième mandat, raison de sa discorde avec Macky : Nafi Diallo traite Mimi Touré de tous les noms ! Réagissant sur le match de la semaine de Jeune Afrique « Mimi Touré contre Karim Wade », Nafi Diallo, Secrétaire nationale à la communication interne du Pds, y est allée sans gang traitant Mimi Touré de tous les noms, suite à sa sortie et son avenir politique !

Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Septembre 2022 à 20:34 | | 0 commentaire(s)|

« La question du troisième mandat n’existe que depuis quelques jours parce qu’elle n’a pas été choisie par son mentor comme présidente de l’Assemblée nationale. Durant le campagne, cela n’était pas en lame de fond. Quel mensonge ! J’en suis bouche bée ! », a-t-elle posté, avant d’en rajouter une couche :



« Une manipulatrice de première ordre ! La question du 3ième mandat qu’elle évoque depuis des années avec le « Ni oui, ni non » existait lors qu’elle était tête de liste et dansait ridiculement …dans un populisme parfait ! L’évoquer est un de ses énièmes mensonges qu’elle nous a habitués ! Quelle comédienne ! » A bombardé Nafi Diallo.





