Sorties récurrentes d'Alpha Diallo ternissant son image : La Sonacos dément formellement et annonce une plainte Se présentant comme « Consultant Agro-industriel », Alpha Diallo à travers ses sorties récurrentes, dresse toujours une situation peu reluisante de la Sonacos. Souvent, la gestion de son Directeur général, Modou Diagne Fada qui est passée au pilori. La dernière en date fait suite au « Salon international de l’Agriculture de Paris ». Réagissant face à ce qu’elle appelle une volonté de nuire, Sonacos dément formellement ses propos et arguments avancés et annonce même une plainte. Communiqué.

Mercredi 26 Octobre 2022



