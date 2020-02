Sorties répétitives contre les Daaras : Les maîtres coraniques très remontés, menacent…

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Février 2020 à 18:49 | | 0 commentaire(s)|

Les débats sur les maltraitances, viols et agressions des talibés ont occupé la Une des journaux ces dernières semaines. Très remontés contre ces sorties répétitives, l’Association des maîtres coranique du Sénégal haussent le ton. « Ça suffit », tonnent-ils.



Ces derniers ont indexé les articles publiés sur les réseaux sociaux, avec « des titres qui pointent toujours du doigt les maîtres coraniques, des contenus qui défavorisent le statut de maîtres coranique sans investigations au préalable ".



A suivre Imam Mansour Samb, les maîtres coraniques ne vont plus se laisser critiquer, la recréation est désormais terminée, menace-t-il.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos