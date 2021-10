Sortir Tambacounda de la Précarité : Mamadou Kassé : « Je suis candidat à la mairie parce que… » Ce samedi 23 octobre, le DG de la SICAP SA, a procédé au lancement de son livre “ Oser Pour Tambacounda “, 25 propositions pour une ambition. Une cérémonie au cours de laquelle l’auteur, face à une foule composée essentiellement de jeunes et des femmes, a décliné l’objectif principal de son bouquin de 181 pages avant de revenir largement sur le contenu du livre notamment les 25 propositions qui sortiraient, selon lui, Tambacounda de la précarité.

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Octobre 2021 à 20:12 | | 0 commentaire(s)|

En effet, le candidat déclaré à la municipalité de Tambacounda, tout en rappelant son engagement à toujours accompagner le Président Macky Sall, a réaffirmé sa volonté de briguer le suffrage de la population.



“ je remercie le Président Macky Sall qui n’a cessé ,depuis 2012, de me renouveler sa confiance en me nommant successivement à des postes stratégiques. Raison pour laquelle je ne ferai jamais une chose qui va l’encontre de ses intérêts .



Je déclare ainsi ma candidature parce que je suis persuadé que je peux lui non offrir une victoire écrasante au soir du 23 janvier, mais aussi je compte traduire sa politique locale en une réalité au niveau de Tambacounda “ a fait savoir , le responsable de l’APR















