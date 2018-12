Sory Kaba, Directeur des Sénégalais de l’Extérieur: « 6000 Sénégalais ont été rapatriés depuis 2013 »

Depuis 2013, 6000 Sénégalais ont été rapatriés. Cette révélation est du directeur des Sénégalais de l’Extérieur Sory Kaba dans le journal L’As, lors de la célébration de la Journée du migrant dont le thème retenu est : Gouvernance inclusive de la migration, retour et réintégration des migrants et investissement productif de la Diaspora.



Le directeur des Sénégalais de l’Extérieur, a soutenu que la préoccupation la plus actuelle et largement partagée, c’est celle qui consiste à mettre en place un mécanisme d’assistance au retour et la réintégration.



« Ces rapatriés sont en train d’attendre une seconde chance émanant du gouvernement », souligne M. Kaba, estimant que cette préoccupation est prise en charge par le Président Macky Sall et son régime.

















L’As

