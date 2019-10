Sory Kaba, en mission commandée : La jeunesse républicaine de Fatick dénonce

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Octobre 2019 à 19:41 | | 0 commentaire(s)|

« Quand on ne peut pas être plus éloquent que le silence, la logique voudrait qu’on se taise. Hélas, certains ne semblent toujours pas assimiler cette célèbre maxime. Pourtant, le silence peut être bruissant de paroles. Il est même souvent éloquent. C’est dommage, alors que Sory Kaba qui fait feu sur tout, n’arrive toujours pas à comprendre que, ce n’est pas en investissant les médias qu’on se fera remarqué », a regretté la jeunesse républicaine de Fatick.



Invité de l’émission dominicale de la RFM « Grand Jury » ce dimanche, M. Kaba a tressé des lauriers aux Ministres de l’Intérieur sur la réciprocité du visa, dont il ignore les tenants et les aboutissants et des affaires étrangères sur les supposées réhabilitation et indemnisation de Karim Wade, qui est encore loin de ses prérogatives.



Pendant ce temps, dénonce-t-on, il s’autoproclame censeur pour limiter les mandats du Chef de l’état. Là où de brillants juristes livrent des avis divergents. Pourtant, la souveraineté appartient au peuple.



Mais, le comble ce sont les contradictions, dont Sory Kaba a fait montre. D’un côté, il soutient que des jeunes de Fatick sont laissés en rade par le régime de Macky en terme, d’emplois. D’un autre, il dit être d’accord que le Président de la République privilégie des jeunes de Fatick et de Matam dans l’octroi des emplois.



« De contradictions à contradictions, M. Kaba dit également être en phase avec Aliou Sall pour que tous ceux qui sont intéressés par la fonction de Président de la République se signalent et quittent l’attelage gouvernemental. Sory Kaba voudrait alors être d’accord avec tout le monde et en même temps contre tout le monde. Tel un pompier-pyromane, en mission commandée ! », a conclu la jeunesse républicaine de Fatick.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos