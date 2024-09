Sos pour le lycée Abdoulaye Sadji

Le célèbre lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque croule sous le poids de l’âge. Bâti en 1938, il a 86 ans. Le lycée classé monument historique en 2003 a hébergé jusqu’en 1958 l’Ecole Normale des jeunes filles de Rufisque en accueillant des jeunes femmes venues de tous les territoires d’Afrique Occidentale. Cet établissement historique connait un délabrement très avancé.



Des anciens pensionnaires de ce vieux lycée qui a formé des cohortes d’élèves devenus de grands responsables dans ce pays ont décidé de sauver cet établissement scolaire qui polarisait tout le département de Rufisque et même la banlieue de Pikine notamment des localités comme Mbao, Diamaguène et Thiaroye avant la création d’un second lycée moderne. Une association d’anciens élèves de LAS, qui regroupe déjà 240 membres, va mettre en place une stratégie pour la réfection et la reconstitution de l’établissement susmentionné.



D’ailleurs hier, le comité d’initiative a été reçu par le nouveau préfet de Rufisque, Maguette Diouck, qui a décidé de soutenir l’initiative. Déjà il sera question d’aménager une annexe du lycée dans la perspective de la rentrée d’octobre. Le préfet parle d’ailleurs de l’identification d’un site pour la construction d’un troisième lycée pour la ville.

Le Témoin