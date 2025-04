Soudan : Les paramilitaires admettent leur retrait de Khartoum Rédigé par leral.net le Lundi 31 Mars 2025 à 21:30 | | 0 commentaire(s)|

©️ Atlanticactu | Christian Mea & Agence Le chef des paramilitaires soudanais des Forces de soutien rapide (FSR), Mohamed Hamdane Daglo, a reconnu, dimanche 30 mars 2025, pour la première fois, que ses troupes avaient perdu la capitale, dont l’armée avait affirmé jeudi avoir repris le contrôle total. Dans un message audio diffusé sur Telegram, […] ©️ Atlanticactu | Christian Mea & Agence Le chef des paramilitaires soudanais des Forces de soutien rapide (FSR), Mohamed Hamdane Daglo, a reconnu, dimanche 30 mars 2025, pour la première fois, que ses troupes avaient perdu la capitale, dont l’armée avait affirmé jeudi avoir repris le contrôle total. Dans un message audio diffusé sur Telegram, M. Dagalo a expliqué à ses forces que ce retrait était « une décision approuvée par le commandement et la direction des opérations », qui ferait partie d’une stratégie plus large. « Je vous assure que nous avons quitté Khartoum mais que nous reviendrons plus forts », a-t-il affirmé, ajoutant qu’après presque deux années de guerre contre l’armée soudanaise, le conflit en était « encore à ses débuts ». Ses propos constituent la première réponse directe des FSR aux récentes affirmations des Forces armées soudanaises (FAS) selon lesquelles elles auraient regagné des sites clés à Khartoum, y compris le palais présidentiel et des bâtiments du gouvernement central pris le 21 mars. Ces dernières semaines, les territoires contrôlés par les FSR se sont rapidement réduits au profit de l’armée soudanaise dans plusieurs États, notamment Khartoum, Al-Jazira, le Nil blanc, le Kordofan du Nord, le Sennar et le Nil bleu. Le conflit entre les FAS et les FSR, qui a éclaté en avril 2023 en raison de tensions liées à la transition politique prévue, a fait des dizaines de milliers de morts, plus de 15 millions de déplacés, et laissé le Soudan en proie à ce que les Nations Unies qualifient de l’une des pires crises humanitaires du monde.



Source : Source : https://atlanticactu.com/soudan-les-paramilitaires...

