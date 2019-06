Soukeyna Fall: «J’assume ma nudité dans la vidéo de Ngaaka Blindé »

Soukeyna Fall ne regrette pas de s’être montrée nue dans le clip du rappeur Ngaaka Blindé. N’en déplaise à ceux qui lui en veulent à mort, elle dit assumer pleinement et que si c’était à refaire, elle le ferait, sans hésiter. Arguant que c'est son gagne-pain et qu’elle vit de ses apparitions à l’écran.



« Je suis une actrice et j’ai été grassement payé pour jouer un rôle, je l'ai fait. C’est mon travail. Le reste n’est que futilité. Ceux qui critiquent mon habillement, semblent oublier que nous sommes autour d’une piscine. Dans un endroit pareil, le maillot de bain est de mise. D’ailleurs, moi-même, j’ai pris la peine de porter des par-dessus. Combien de clips défilent à la télé avec filles justes vêtues de maillots de bain. De toute manière, quand les gens veulent s’attarder sur les détails, on ne peut les en empêcher », se défend- elle dans "L’Observateur" paru ce mercredi.



Le rappeur qui avait retiré la vidéo incriminée de sa chaîne « Youtube », après avoir fait l’objet d’un concert de critiques sur les réseaux sociaux, l'a repostée...