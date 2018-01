Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Souleymane Bachir Diagne, lauréat du Frantz Fanon Lifetime Achievement Prize De l’Association Caribéenne de Philosophie Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Janvier 2018 à 13:25 | | 1 commentaire(s)| Le Professeur Souleymane Bachir Diagne va encore accrocher une distinction à son riche palmarès. Le philosophe sénégalais a remporté le prix Frantz Fanon Lifetime Achievement Prize, décerné par la Caribbean Philosophical Association (CPA, une organisation philosophique fondée en 2002 au Centre for Caribbean Thought de l'Université des Antilles, à Mona, en Jamaïque et regroupant plus de quatre cents (400) membres composés d’universitaires.

«Ce prix est le plus prestigieux décerné par l’Association Caribéenne de Philosophie et a pour objectif, de récompenser les chercheurs dont l’œuvre est considérée comme ayant eu une portée heuristique et émancipatrice de premier plan pour les peuples caribéens et africains », rappelle dans un communiqué, la Société Sénégalaise de Philosophie (SOSEPHI), laquelle a porté sa candidature pour l’obtention de ce prix.



«Ce qui est affirmé à travers ce prix, c’est l’importance du travail du Professeur Souleymane Bachir Diagne pour le renouvellement des études africaines d’abord, mais également pour le décentrement idéologique de la philosophie et la prise en compte des paradigmes venus des pays du Sud », souligne-elle.



Le prix sera remis au lauréat lors du congrès annuel de l’Association Caribéenne de Philosophie, congrès qui se tiendra, pour la première fois, en terre africaine, à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar les 19 et 20 juin 2018.



Avec le Frantz Fanon Lifetime Achievement Prize, le professeur Souleymane Bachir Diagne fait encore une fois briller l’étoile du Sénégal à travers le monde. La SOSEPHI l’en félicite et se réjouit de l’avoir nominé.





Accueil Envoyer à un ami Partager