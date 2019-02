Souleymane Faye fête ses 68 bougies aujourd’hui !

Souleymane Faye a 68 ans aujourd’hui (il est né 1er février 1951 à Dakar). Joyeux anniversaire ! Artiste multicartes, il avait crevé l’écran dans l’émission Den Kumpe de la Rts où il s’était présenté sous un beau jour. Costume de rigueur, langue mielleuse pour séduire son monde. «J’ai eu mon Certificat d’études en 1958, à l’époque, c’était l’équivalent du Bac d’aujourd’hui. Je suis meilleur dans la maîtrise de la langue française que beaucoup de bacheliers.» Cela vous campe la personnalité d’un artiste philosophe dans l’âme, qui a toujours le mot qui fait mouche, la phrase percutante qui fait danser la cervelle.



Souleymane Faye est un chanteur sénégalais, un parolier prolixe qui s’est révélé au grand public par ses titres bien moulés à la langue de Kocc, dans le groupe mythique de Xalam 2. Lui s’est formé à la bonne école de la variété et continue de donner du plaisir à ses nombreux fans qui continuent de le suivre dans des hôtels où il se produit.



Souleymane est un homme de scène qui se dévoile rarement. C’est un être très sensible, très introverti. Mais c’est quelqu’un qui a eu le respect de ses pairs pour sa nombreuse contribution et des albums savoureux qu’il peut léguer sans faire profil bas à la jeune génération.



Jusque dans un passé récent, son rêve était en XXL. «Je rêve de monter un complexe musical et artisanal. C’est un vieux projet mais je ne rêve que de cela. Je n’ai pas les moyens pour le moment, mais je n’abdique pas. Il faut savoir que j’ai fait quinze années dans la menuiserie. J’ai trop souffert pour ce boulot et je ne vais jamais le laisser tomber. J’aimerais donc disposer d’un lieu pour mes deux passions à savoir un studio d’enregistrement et un atelier de menuiserie. Je parlerais plutôt d’une école de formation, car je souhaiterais transmettre de mon savoir à des jeunes de mon pays.»



Son répertoire est riche et chacun de ses morceaux pénètre l’âme et adoucit les mœurs. Joyeux anniversaire l’artiste !











