Souleymane Jules Diop : « J’avais dit à Idrissa Seck que son départ du Gouvernement était prématuré »

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Décembre 2020 à 13:12 | | 0 commentaire(s)|

En l’espace de 8 ans, Souleymane Jules Diop et son ancien mentor Idrissa Seck ne se sont vu et ne se sont parlé qu’une seule fois, et c’était en présence du fils du leader de Rewmi. « Je lui ai dit en présence de son fils, que son départ du Gouvernement était prématuré. Je lui avais dit que tout ce que je voyais Macky Sall préparer, s’il ne faisait, il allait voir son mandat renouvelé. Il m’avait autorisé à en parler en présence de son fils. Quand j’ai fini, il a souri simplement, il m’a dit que nous terminerions la discussion, que nous n’avons jamais terminée. Nous avons cheminé ensemble, nos chemins se sont séparés, mais la vie est faite de séparations et de retrouvailles. Les deux hommes se retrouvent, nous avons perdu des années, c’est ce qui est regrettable. Mais bon ils ont eu le temps de se peser chacun connaît son poids. Le peuple sénégalais, seul arbitre, a réglé la question », a déclaré l’ambassadeur du Sénégal auprès de l’Unesco.







Leral

