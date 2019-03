Souleymane Ndéné Ndiaye: « Wade doit dépasser le passé pour aider Macky Sall à … »

L’ancien Premier ministre sous Wade, Souleymane Ndéné Ndiaye veut la réconciliation entre l’ancien Président Abdoulaye Wade et son Premier ministre actuellement président de la République, Macky Sall.



Dans un entretien accordé au journal "Les Echos" au lendemain de la déclaration du Président Sall, nouvellement réélu, qui appelle au dialogue avec la participation des anciens chefs d’Etat Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, Souleymane Ndéné Ndiaye dit prier vivement que Wade puisse comprendre le sens de l’appel, de la main tendue de Macky Sall.



« Le Président Macky Sall pense à Abdoulaye Wade pour discuter des questions du Sénégal, c’est une bonne chose. Et vivement que le Président Abdoulaye Wade le comprenne et qu’il accepte de dépasser le passé », souligne l’ancien Premier ministre, avant de poursuivre : « je sais qu’il y a un passé très lourd, mais je souhaite qu’il dépasse ce passé-là pour aider le Président Macky Sall à réussir le pari de réunir la classe politique et de tomber au moins sur un accord s’agissant des prochaines échéances électorales ».





