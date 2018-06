Souleymane Téliko : « Pour les prochaines élections, la Justice a besoin de faire valoir son expertise… »

«Les élections constituent un moment-clé de la vie d’une démocratie. Le peuple sénégalais a déjà montré, à plusieurs reprises, qu’il sait se montrer à la hauteur d’un tel défi. Mais il est important de préciser qu’en démocratie comme dans d’autres domaines, il faut toujours veiller à préserver les acquis. Le rôle de la justice est déterminant à tous les stades du processus électoral : de l’inscription sur les listes électorales à la proclamation des résultats en passant par la supervision des opérations électorales et le recensement des votes.



Pour réussir sa mission, la justice a besoin de deux choses : de l’expertise et de l’autorité. Au Sénégal, la justice a suffisamment d’expertise même si, avec le renouvellement permanent des effectifs, il est nécessaire d’envisager des sessions de renforcement de capacités.



Quant à l’autorité, elle dépend pour une large part, de la perception que les acteurs ont de l’institution judiciaire et de la manière dont le processus électoral est mené. Aussi me parait-il essentiel de travailler à instaurer un climat de confiance tant entre les acteurs politiques eux-mêmes qu’entre les citoyens et la justice.



Et je pense justement, que la mise en œuvre des réformes participerait dans une confiance entre les citoyens et le pouvoir judiciaire. En ce qui nous concerne, nous comptons jouer pleinement notre rôle. L’UMS envisage d’organiser, dans les semaines et mois à venir, des sessions de renforcement de capacités et de sensibilisation des acteurs du processus électoral.»













