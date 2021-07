Soumbédioune et Médina : Ousmane Sonko et son staff en visite chez les artisans Au moment où certains sénégalais scrutent la supposée «fin de grossesse» de Adji Sarr, le patron de Pastef est descendu sur le terrain ce samedi pour lancer le projet de PASTEF dénommé «Doolel Sunu’Art» avec comme slogan «Un patriote, une paire de chaussures locales».

«Il a rendu visite aux artisans à Soumbédioune, à la Médina, etc. pour s’acquitter de son devoir de soutenir ces soldats de notre économie douloureusement éprouvés par la Covid 19. Il a exhorté tous les patriotes à s’approprier ce challenge.



Par ce geste, le Président Ousmane Sonko ouvre une nouvelle ère de véritable promotion de l’artisanat sénégalais, locomotive de notre économie», révèle Jotna media.



Voilà que Sonko apporte une touche politique dans la perception de l’artisanat local par les populations. Il vient de jeter un nouveau regard sur le fonctionnement souvent peu audible d’une société qui se révèle, ainsi que les immenses potentialités et enjeux de l’artisanat. C’est dire…

