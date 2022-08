Sourions un peu « Tadiabone » : explications sur la chanson de la « Tamkharite » avec les vraies paroles…

Procédons par chronologie :



1. Nous sommes dans un ménage polygamme.



2. En ce jour de l’an, toutes les 2 épouses doivent faire à manger. Si elles sont plus de 2, ce sera la 1ere ET les autres.



3. Le mari ne donne la dépense qu’à la 1ère.



4. La ñaarel doit, elle, « se débrouiller » pour aussi faire à manger. C’est le fameux « reeru tamxarit » qu’elle collecte de maison en maison auprès des « aawo ».



Vient l’heure du dîner :



5. La « ñaarel » attend que la « aawo » présente son plat au mari pour débarquer avec son bol, chantant en lançant de « gentils » pics à la co-épouse :



– bii taaj a bon (que ce dîner est mal servi!)

– bii taaj a bon



– (uteek) sama taaj bi (contrairement au mien)



– am, du ñambaar (toi on t’a donné à préparer)

– man ñaari malaam lama (alors que moi je suis à double tranchant)



– bii ci kaw (par ci « en se touchant la poitrine »)



– bii ci suuf (et par là « se touchant le bas ventre »).



Après, les « attaques » se font plus vives, souhaitant le pire à la co-épouse et le meilleur au mari :



– waw yaay ji, ndax woor ngaam? (D’ailleurs, as-tu jeuné, vieille dame?)



– muni « deedeet » (Non, répondit-elle)



– waw yaay ji, ndax julli ngaam ? (D’ailleurs, as-tu prié, vieille dame?)



– muni « deedeet » (Non, répondit-elle)



– ca safara sa ! (En enfer !)



(Ici, le meilleur pour le mari)



– waw baay ji, ndax woor ngaam? (Et toi, père, as-tu jeuné ?)



– muni « waa waaw » (Oui, repondit-il)



– waw baay ji, ndax julli ngaam ? (As-tu prié ?)



– muni « waa waaw » (Oui, répondit-il)



– ca ajana ja ! (À toi le paradis !)



(Là, le mari remet un présent à la ñaarel).



Et c’est là où la « aawo » réplique en sous-estimant le cadeau :



– bile sarax du duun le (quelle maigre pitance !)



– bile sarax du duun le



Yallah naniou teiweii ayy att you beurii