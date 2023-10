Sous ma coordination, les régies financières mettent en œuvre un paquet de mesures pour améliorer le système fiscal (M. Moustapha Bâ) Sous ma coordination, les régies financières au Sénégal ont entrepris une série de mesures visant à réorganiser, moderniser et renforcer la transparence du système fiscal. Ces mesures couvrent divers aspects de l'organisation, de l'administration et de la législation fiscale. L'objectif ultime est d'améliorer l'efficacité, l'efficience et la transparence du système fiscal, en mettant l'accent sur l'utilisation accrue des technologies numériques et une meilleure gestion de la base fiscale. Dans ce contexte, notre objectif est d'atteindre un taux de pression fiscale compris entre 19% et 20%, d'ici 2024.



Rédigé par leral.net le Lundi 9 Octobre 2023 à 19:54 | | 0 commentaire(s)|

Le secteur financier sénégalais à la fin de 2022



À la fin de l'année 2022, le secteur financier au Sénégal a montré une résilience globale malgré les défis internationaux. Le secteur de l'assurance se compose de 29 compagnies, dont 19 opérant dans les domaines des incendies, accidents, et risques divers, et 10 dans l'assurance vie. En outre, il existe 83 sociétés de courtage agréées. Le chiffre d'affaires total de l'industrie de l'assurance, toutes branches confondues (IARD et Vie), a augmenté de 9,58%, passant de 225,094 milliards de FCFA en 2021 à 246,675 milliards de FCFA à la fin de 2022. La santé financière du secteur s'est également renforcée.



Le secteur bancaire sénégalais compte désormais 31 établissements de crédit. En 2022, on a observé une résilience du secteur, avec des niveaux de fonds propres suffisants, une augmentation du capital social, et une réduction des créances en souffrance. Les crédits accordés aux PME/PMI ont augmenté en 2022, atteignant 399,94 milliards de FCFA, une croissance de plus de 5% par rapport à 2019.



Dans le secteur de la microfinance, le nombre de Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) est passé de 295 en 2021 à 296 en 2022, avec un réseau de 995 points de services. Le taux de pénétration de la microfinance par rapport à la population totale a augmenté pour atteindre 22% en 2022. Les dépôts ont également progressé de 13%, s'élevant à 491 milliards FCFA, représentant 3% du PIB. La production de crédit a augmenté de 7%, atteignant environ 598 milliards FCFA en 2022.



Cependant, malgré ces performances, les crédits en souffrance ont augmenté, passant de 47 milliards FCFA en 2021 à 55 milliards FCFA en 2022, soit une hausse de 17%. Le taux de crédits en souffrance est passé à 9,2% en 2022, dépassant le plafond de 3%.



La lutte contre le blanchiment d'argent au Sénégal



Le Sénégal s'engage activement dans la lutte contre le blanchiment d'argent, en réponse aux lacunes identifiées dans son dispositif national de lutte anti-blanchiment, conformément aux recommandations du Groupe d'Action Financière (GAFI). En janvier 2021, le Sénégal a été placé sous surveillance rapprochée par le GAFI, ce qui a conduit à l'adoption d'un plan d'actions de 29 mesures à mettre en œuvre.



Suite à la dernière réunion du GAFI en juin 2023, 33 des 49 mesures ont été considérées comme mises en œuvre de manière satisfaisante par les experts, plaçant le Sénégal dans une dynamique de progrès. Les principales raisons de ces progrès incluent un cadre légal et réglementaire dynamique, l'articulation entre les volets préventif et répressif, et l'élargissement du champ des personnes assujetties.



Cependant, 16 mesures résiduelles restent à mettre en œuvre, principalement liées à l'opérationnalisation de l'identification des bénéficiaires effectifs, la conduite de missions de contrôle supplémentaires, la lutte contre le financement du terrorisme, les sanctions financières ciblées, et le renforcement du secteur des organismes à but non lucratif. Le Sénégal travaille activement pour combler ces lacunes et prévoit de sortir de la liste de surveillance d'ici 2024.



Le financement de l'agriculture au Sénégal



Le gouvernement sénégalais s'efforce de renforcer la résilience économique en soutenant le secteur agricole. Pour la campagne agricole 2023/2024, l'État a alloué une dotation budgétaire de 100 milliards de FCFA pour renforcer la politique de souveraineté alimentaire.



Cette allocation comprend des subventions pour les engrais, des espèces pour diverses cultures, le soutien aux semences d'arachide, le financement de la pomme de terre, l'agriculture urbaine, l'introduction de nouvelles cultures, la dette paysanne, la protection phytosanitaire, l'achat de matériel de culture attelée, et un appui en intrants pour la culture de décrue.

Itw_MFB-Oct 2023 Lejecos.pdf (9.49 Mo)



Le gouvernement travaille également à atténuer les risques de crédit liés au secteur agricole pour encourager les banques à accorder davantage de prêts au secteur. Des fonds de sécurisation du crédit rural, y compris un fonds de garantie contre le non-remboursement du crédit, sont mis en place pour couvrir jusqu'à 60% des crédits accordés par les banques. En outre, les ressources du Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (Fongip) seront renforcées pour améliorer les financements accordés.



Le gouvernement encourage également la participation active des institutions de microfinance et de la Banque Agricole (LBA) ainsi que de la Banque nationale pour le Développement économique (BNDE) pour soutenir les campagnes agricoles.



En conclusion, le Sénégal s'efforce de renforcer son secteur financier, de lutter contre le blanch

La rédaction de leral... Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook