Sous une campagne médiatique malveillante : Pourquoi le Ministre Serigne Guèye Diop gêne-t-il ? Depuis sa nomination, au poste stratégique de Ministre de l’Industrie et du Commerce, Mr Serigne Guèye Diop fait l'objet d'une campagne médiatique malveillante et virulente. Des attaques récurrentes et synchronisées.

Samedi 27 Juillet 2024

Dans ce sens, deux "dossiers " ont été mis en exergue pour le fragiliser : le limogeage du coordinateur des Agropoles et une supposée nomination des membres de sa famille dans son cabinet. Deux "dossiers" qui se révèlent être de grossiers montages.



S'agissant de "l'affaire" du coordinateur des projets Agropoles, voici des faits désormais établis, selon des sources très proches du dossier : le coordinateur remercié a été régulièrement nommé à des postes par décrets présidentiels ; sa gestion du projet des Agropoles est décriée. La Bad, qui est un partenaire financier important du projet, a bel et bien signé l'avis de non objection autorisant le limogeage du coordinateur du projet.



L'autre "affaire", qui n'en serait même pas une, est relative aux "nominations" des membres de la famille du ministre dans son cabinet. Certes, au lendemain de sa nomination, le nouveau ministre avait fait appel, de manière officieuse, à certains membres de sa famille pour l'aider à mieux formuler une prise en charge des impondérables conjoncturels. Ce fut un élan ponctuel, naturel et bénévole.



L'Administration, c'est d'abord l'écrit. C'est dire qu'aucun membre de la famille du ministre n'est à ce jour formellement nommé à un quelconque poste au niveau de son ministère.



En vérité, si nous sommes témoins de toute cette agitation médiatico-politique, c'est parce que le nouveau ministre de l’Industrie et du Commerce dérange. Il dérange certains lobbies puissants habitués aux passe-droits. En voulant mettre fin à certaines pratiques, Serigne Gueye Diop suscite des rancœurs tenaces qui se manifestent par des attaques malveillantes, dont l'objectif ultime est de le fragiliser pour mieux le neutraliser.



Moussa Sy

Journaliste free-lance

Le Témoin



