Souscription obligatoire à la plateforme Etax : Les précisions de la Direction générale des impôts et domaines

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Août 2023





Adou Faye «Dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité des services, le Centre des professions règlementées (Cpr) informe ses usagers que désormais toutes les obligations déclaratives et de paiement se feront par voie de télé déclaration et de télépaiement sur la plateforme Etax à compter du mois de septembre 2023 suivant la décision ministérielle n° 02 du 02 août 2023 et conformément aux dispositions de l’article 631 du Code général des impôts et des domaines », informe la Dgid.Elle invite les usagers à souscrire sur le lien ci-après : https://eservices.dgid.sn/etax_fstdtp pour la création de compte. Pour plus d’informations, ou difficulté rencontrée sur le processus, bien vouloir contacter nos supports techniques à l’adresse suivante : supportetaxcpr@dgid.sn ou appeler au 33 889 20 07 et 76 141 42 00.La Dgid ajoute que ses services restent à l’entière disposition des usagers pour tout besoin d’assistance relatif à l’accomplissement de leurs obligations fiscales.





Source : La Direction générale des impôts et des domaines (Dgid) a publié ce 28 août 2023, un communiqué de presse relatif à la souscription obligatoire à la plateforme Etax.Source : https://www.lejecos.com/Souscription-obligatoire-a...

