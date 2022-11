Soutenir les jeunes et investir dans la technologie et l'éducation en Afrique : Edouard Mendy et les premiers jalons d’une noble ambition

Dans cet épisode de Creative Development, le directeur général de l'IFC, Makhtar Diop, s'entretient avec le footballeur superstar et champion d'Afrique .

Edouard Mendy, gardien de but de l'équipe nationale du Sénégal et du club de première division Chelsea FC. Mendy parle de l'importance de la communauté, de ce que le football lui a appris sur le travail d'équipe et de la façon dont cela alimente son désir de soutenir et d'investir dans la technologie et l'éducation des jeunes en Afrique pour développer les compétences de la prochaine génération.