Soutien - La Jeanne d'Arc de Dakar remet une enveloppe de 400.000 F CFA à Mbaye Guèye Tigre de Fass La Jeanne d'Arc de Dakar au chevet de son Champion le Tigre de Fass, Mbaye Gueye, un grand supporter et membre du club, terrassé par un Avc.

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Août 2020 à 06:34 | | 0 commentaire(s)|

Une délégation de la JA a rendu visite à l'ancienne gloire pour lui rendre hommage et le remercier pour services rendus à la Vieille Dame.



Une enveloppe de quatre cent mille -400.000 F CFA) en guise de soutien pour des soins médicaux lui a été remise en plus d'un maillot floqué à son nom.



Pour rappel, le 1er Tigre de Fass a été terrassé par un Accident Cardo-Vasculaire (Avc).







