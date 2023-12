Soutien Noël: Abdoulaye Sylla tape fort pour la communauté chrétienne Tout comme les événements et cérémonies religieux musulmans, Abdoulaye Sylla a apporté aussi son soutien à la communauté chrétienne à l’occasion de ces fêtes de Noël.

Avec la célébration de la nativité, le patron de Ecotra accorde une attention particulière aux Diocèses, Églises et séminaires en les accompagnant sur leurs dépenses.



Cette solidarité est aussi orientée du côté des familles chrétiennes qui sont nombreuses à recevoir toutes les nécessités pour passer d’excellentes fetes de noël.



Abdoulaye Sylla a ainsi réservé la part belle aux enfants démunis et aux orphelins. A ces derniers des cadeaux pour leurs épanouissements leurs ont été offerts.



