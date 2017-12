Soutien à Khalifa Sall : L’Apr crache du feu sur le maire de Paris, Anne Hidalgo

L’Alliance Pour la République (APR) n’y est pas allée de main morte pour apporter la réplique au Conseil de la mairie de Paris pour son soutien à Khalifa Sall. Mardi, M. Patrick Klugman, avocat et adjoint au maire de Paris, chargé des relations internationales a annoncé la création d’un « Observatoire international des maires en danger », citant notamment le maire de la capitale sénégalaise.



«L’Alliance Pour la République (APR) condamne avec la dernière énergie l’arrogance de Mme Anne Hidalgo face à la souveraineté du Sénégal, de son peuple et de ses Institutions, notamment judiciaires. Incontestablement, l’ingérence inacceptable du Conseil de Paris et de Mme Anne Hidalgo, est une insulte au peuple sénégalais, à ses Institutions et à son administration », lit-on dans un communiqué reçu à Leral.



D’après le texte, «l’appréciation du Conseil de Paris sur la procédure judiciaire en cours (…) prouve la subjectivité, la condescendance et le mépris de Mme Hidalgo et ses collaborateurs à l’endroit de la République du Sénégal et de ses institutions, pour une affaire pendante devant la justice ».



« Cette posture aux allures nostalgiques d’un néocolonialisme révolu ne saurait prospérer. Le Sénégal, pays indépendant et souverain ne saurait l’accepter. Pareilles gesticulations n’entraveront en rien le fonctionnement normal des institutions judicaires de notre pays », ajoute le communiqué.













