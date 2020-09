Soutien à Lamine Diack: Boubacar Séye, le président fondateur d'Horizon sans frontières, reçoit des insultes et propos racistes Boubacar Séye, le président fondateur d'Horizon sans frontières, à travers une note parvenue à Leral.net, informe avoir reçu des insultes. Cette désolante info fait suite à son article réagissant à la condamnation de Lamine Diack.

« Apres la large publication de l'article en soutien à Lamine Diack intitulé :"" l' Africanité encore jugée à Paris , un procès qui met à nu la diplomatique Sénégalaise !!"""



je viens de recevoir à l'instant même, sur la page Facebook de Horizon sans frontières, les insultes et menaces d' une personne du nom de Bolero de Tavel ».



Livrant des détails, ce Bolero lui aurait balancé ces propos « : Site Raciste avec un NAZI NOIR : faut le faire »



« il poursuit en disant : VIVE LA WAFFEN SS Sénégalaise, Dis-moi chercheur . as-tu trouvé ta cervelle ? Tu as un égo aussi gros que celui de Mango Mussolini », nous dit Boubacar Séye.



