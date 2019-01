Soutien à Macky Sall : Aïssata Tall Sall franchit le Rubicon aujourdhui

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Janvier 2019 à 10:08 | | 1 commentaire(s)|

Elle n’a pas résisté longtemps face la pression des marabouts. Aïssata Tall Sall puisque c’est d’elle qui s’agit, a finalement baissé les armes devant les enturbannés pour se ranger derrière Macky Sall.



Walfadjiri rapporte que le maire de Podor a entériné sa décision, après avoir consulté les membres de son parti ainsi que sa famille et autres militants dans le Fouta. Le journal renseigne qu’elle va officialiser son soutien au Président Sall ce lundi, dans un hôtel de la place, en présence de tous les responsables régionaux et départementaux.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos